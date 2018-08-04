В Красноярском крае объявили 6 августа днем траура

Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в связи с 18 человек при крушении Ми-8 в субботу. Распоряжение подписал врио губернатора Андрей Уссом.

В Красноярском крае 6 августа объявлен днем траура по погибшим в катастрофе вертолета, которая произошла в субботу утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

"Врио губернатора Александром Уссом подписано распоряжение - 6 августа, понедельник, объявлен днем траура в регионе", - отметила собеседница агентства.

Также принято решение доставить останки находившихся в вертолете в Красноярск и об организации встречи и размещении родственников жертв катастрофы.

Катастрофа вертолета Ми-8 произошла утром 4 августа в 180 километрах севернее города Игарка Красноярского края. На борту находились 15 пассажиров - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций - и три члена экипажа. Все они погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

​В оперативном штабе на месте падения вертолета рассказали, что экипаж судна неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего перед этим вертолета с внешним грузом. Командир Ми-8 только в последний момент заметил опасное сближение и попытался предпринять маневр, но было уже поздно. Столкновение произошло на высоте 100 метров. Обломки разрушенного вертолета были обнаружены в одном километре от взлетной площадки.