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Степаненко решила отсудить у Петросяна 80% нажитого имущества

15:22
  • суббота
  • 04 августа 2018

Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения СМИ о своем разводе с актрисой Еленой Степаненко. СМИ узнали, что она рассчитывает отсудить 80% всего нажитого имущества.

Известный юморист Евгений Петросян впервые прокомментировал сообщения СМИ о своем разводе с актрисой Еленой Степаненко.  Об этом сообщает издание Starhit.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — отметил Народный артист РСФСР.

Также издание сообщает, что Степаненко хочет получить 80% совместно нажитого имущества, сумма которого составляет 1,5 миллиарда рублей.

Однако, по словам адвоката Александра Добровинского, все, что было приобретено в браке будет разделено поровну между супругами в случае, если не был заключен брачный контракт.

Интересы Петросяна будет представлять адвокат Сергей Жорин. Ранее он представлял интересы Марины Анисиной во время развода с Никитой Джигурдой. Со стороны Степаненко адвокатом станет Елена Забралова, защищавшая интересы Владимира Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко начали раздел совместно-нажитого имущества. Актриса подала иск в Хамовнический суд Москвы 4 июля.

Степаненко стала четвертой женой Петросяна. С ней он познакомился в 1979 году.

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