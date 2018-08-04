Петросян подал встречный иск к Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что юморист подал встречный иск к его супруге Елене Степаненко. Он напомнил, что Петросян готов к диалогу и компромиссу.

Евгений Петросян подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

"Нам пришлось подать встречное исковое заявление, где мы все-таки просим расторгнуть брак, а также мы указываем тот вариант раздела имущества, который бы устроил нас", - подчеркнул юрист. Он напомнил, что Петросян готов к диалогу, обсуждению и компромиссу.

Ранее стало известно, что Степаненко хочет получить 80% совместно нажитого имущества, сумма которого, по данным СМИ, составляет 1,5 миллиарда рублей. Она подала иск 4 июля.

Степаненко стала четвертой женой Петросяна. С ней он познакомился в 1979 году.