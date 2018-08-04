На Украине допустили вероятность дефолта из-за роста цен на газ

Нардеп Верховной Рады Юрий Павленко заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за повышения цен на газ. По его словам, это повлечет за собой необходимость дополнительных субсидий.

Из-за повышения цен на газ на Украине может произойти дефолт. Об этом рассказал в эфире Newsone народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен и в стране продолжают сокращать различные социальные программы, которые касаются поддержки самых уязвимых категорий.

"Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют", — подчеркнул Павленко.

При этом поднятие цен на газ, по его словам, повлечет за собой необходимость дополнительных субсидий.

Ранее "Нафтогаз" не смог купить газ у украинских частных компаний. Их не заинтересовала предложенная цена.