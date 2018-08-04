Автомобиль врезался в толпу людей во время гонок в Удмуртии

Автомобиль УАЗ въехал в толпу болельщиков во время гонок "Сарапульский ухаб" в Удмуртии. В результате пострадал один человек. Расследованием инцидента занялся СКР.

Под Сарапулом в Удмуртии автомобиль въехал в группу болельщиков во время гонок. В результате один человек пострадал, рассказал глава Сарапульского района Игорь Асабин, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел во время гонок на внедорожниках "Сарапульский ухаб".

"Открылся капот, водитель не справился с управлением. Был съезд на людей, которые стояли вокруг", - сказал он.

Пострадавшему оказывают помощь. У него есть подозрение на перелом ноги.

По словам начальника 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, во время соревнований автомобиль "УАЗ" наехал на мужчину, который был госпитализирован с травмами.

Материалы будут переданы в Следственный комитет. Следователи квалифицируют действия организаторов в части обеспечения безопасности зрителей.