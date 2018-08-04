Кадыров назвал Темерханова непричастным к убийству полковника Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что скончавшийся в колонии Юсуп Темерханов не был причастен к убийству полковника Юрия Буданова. Он пообещал, что "будет добиваться справедливости".

Чеченский лидер Рамзан Кадыров посетил похороны Юсупа Темерханова, который был осужден за убийство полковника Юрия Буданова. Он выразил соболезнования родственникам, передает РИА Новости.

Также он заявил, что уверен в невиновности жителя Чечни в преступлении.

"Есть веские доказательства непричастности Темерханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой и его последние слова на суде были "я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть", - подчеркнул Кадыров.

По его словам, правоохранители должны объективно подходить к рассмотрению дел в отношении жителей Чечни. "Мы будем добиваться справедливости", - сказал Кадыров.

3 августа стало известно, что осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов скончался в омской колонии. Это произошло в медицинской части учреждения.

Как писал "Коммерсант", уроженец Чечни Юсуп Темерханов в июне 2011 года убил Буданова из-за "ненависти к социальной группе военнослужащих". В 2013 году он был осужден на 15 лет заключения. Следствие выяснило, что Темерханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.