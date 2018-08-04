В Косове ждут обострения сербско-албанского конфликта

В Косове напряжённая обстановка. Военная миссия под эгидой НАТО, под предлогом проведения учений, подтянула силы в сербские районы края. Полиция Косова отозвала из отпусков всех сотрудников. В субботу истекает срок, когда Приштина должна была утвердить устав Сообщества сербских муниципалитетов, предоставив им самоуправление. Но это сделано не было. Появились неофициальные сообщения о том, что косовские сербы могут 4 августа провозгласить автономию.

Военная техника НАТО приближается к гидроэлектростанции Газивода на севере Косова. Формально, это учения, но местная пресса утверждает, что международные миротворцы готовятся к обострению албано-сербского конфликта. Миссия НАТО якобы уже перебросила в район часть своей четырехтысячной группировки, передает "ТВ Центр".

На севере Косова проживают преимущественно сербы и в Белграде - столице Сербии опасаются нападения на национальные общины. Президент страны Александр Вучич провел заседание Совета национальной безопасности и написал открытое письмо жителям Косово.

"Сербия сегодня готова выполнить свои обязательства перед вами и защитить ваши жизни и мир, если это будет необходимо. Пока я нахожусь во главе страны, Сербия не допустит организованного насилия над сербами и их святынями, как и их гонения. Новой операции „Буря“ в Косово не будет. Мир для Сербии и сербского народа — наша ценность, которую мы, помимо всего остального, будем защищать и путём тяжёлых разговоров, которые мы ведём с представителями Албании и международной общественности", - написал он.

Согласно информации, полученной спецслужбами Сербии, силы безопасности Косова при поддержке США планируют тайное вторжение на Север Косова. Название операции - "Золотая сабля". Якобы целью является утверждение суверенитета Косово на всей территории частично признанной республики.

Ранее Приштина гарантировала местным сербам возможность самоуправления. Должна была быть создана Ассоциация сербских муниципалитетов, но срок договора вышел, а процесс не начался.

"Требование Сербии о разделе Косово не будет выполнено. Это неприемлемо. Диалог между Косово и Сербией идёт при полной поддержке Евросоюза и США. Я считаю, если всё-таки удастся добиться коррекции границы между Косово и Сербией и окончательного соглашения о взаимном признании, такое решение будет выгодным для обеих сторон", - заявил президент Республики Косово Хашим Тачи.

Косово требует признания, и местные власти не собираются терять контроль над своим северным сербским регионом. Президент Косово тоже собрал Совет безопасности, на котором обсуждалось намерение сербов объявить автономию. По мнению политологов, конфликт раздувается Приштиной намеренно, чтобы снова привлечь к себе внимание.

"Вообще, это американский проект, и они обещали албанцам, что Косово станет независимой очень быстро. Этого не происходило. И вот, в последние дни появились слухи, что именно 4 и 5 августа в Косове и Метохии, где живут сербы, снова начнется резня сербского населения, и связано это было с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности признать независимость Косова и Метохии. Я думаю, что без поддержки Вашингтона албанцы никогда не решились бы на такие активные и антиправовые действия", - отметила политолог Елена Гуськова.

В Белграде заявляют, что не допустят повторного разжигания войны, взвешенных шагов ждут и от миротворцев НАТО. Впрочем, два десятилетия назад силы альянса встали на сторону Приштины. И в результате конфликт не решен до сих пор.

Пётр Вершинин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".