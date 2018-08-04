ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет МЧС доставил спасенного в Пакистане российского альпиниста в Москву

19:52
  • суббота
  • 04 августа 2018

В Москве приземлился самолет МЧС России. Он доставил на родину российского альпиниста, спасенного в Пакистане.

Самолет МЧС России доставил на родину российского альпиниста Александра Гукова, который пострадал во время покорения одной из вершин в Пакистане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавший нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"В Москве пострадавшего доставят в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь", - отметили в пресс-службе.

У Александра Гукова обморожение конечностей - результат недели проведённой в нечеловеческих условиях на горе Лоток-1 на высоте 6 200 метров. Скалолаз оказался в ловушке после несчастного случая с его напарником Сергеем Глазуновым. Он сорвался в пропасть вместе со всем снаряжением и провиантом. Гуков сразу подал сигнал бедствия, но погодные условия долго не позволяли спасателям до него добраться. В результате его смогли спасти спустя неделю - 31 июля.

Главное сегодня
Спецборт МЧС
Спецборт МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100