Самолет МЧС доставил спасенного в Пакистане российского альпиниста в Москву

В Москве приземлился самолет МЧС России. Он доставил на родину российского альпиниста, спасенного в Пакистане.

Самолет МЧС России доставил на родину российского альпиниста Александра Гукова, который пострадал во время покорения одной из вершин в Пакистане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавший нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"В Москве пострадавшего доставят в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь", - отметили в пресс-службе.

У Александра Гукова обморожение конечностей - результат недели проведённой в нечеловеческих условиях на горе Лоток-1 на высоте 6 200 метров. Скалолаз оказался в ловушке после несчастного случая с его напарником Сергеем Глазуновым. Он сорвался в пропасть вместе со всем снаряжением и провиантом. Гуков сразу подал сигнал бедствия, но погодные условия долго не позволяли спасателям до него добраться. В результате его смогли спасти спустя неделю - 31 июля.