Стивену Сигалу дали должность в МИД России

Знаменитый актер Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. В его задачи входит взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

МИД России назначил известного актера Стивена Сигала, у которого есть российское гражданство, спецпредставителем ведомства по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее", - отметили в МИД.

В ведомстве пояснили, что речь идёт об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - подчеркнули в МИД.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Стивена Сигала.