ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Венесуэле произошло покушение на президента Николаса Мадуро

07:56
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В Венесуэле было совершено покушение на президента Николаса Мадуро, когда тот выступал перед военными с речью в Каракасе. Политик не пострадал. Атаку произвели при помощи дронов со взрывчаткой, однако до цели они не добрались. Сам Мадуро обвинил в случившемся правую оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Вместе с тем ответственность за инцидент взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

В столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро - политик не пострадал. Об этом пишет "Интерфакс".

В ходе выступления Мадуро перед военными с речью по случаю 81-й годовщины образования Национальной гвардии Венесуэлы произошел взрыв. Согласно предварительной информации, атака была совершена при помощи беспилотника, который не долетел до своей цели, разбился и взорвался. Обращение транслировалось по телевидению.

Вскоре после инцидента Мадуро заявил, что за покушением стоят правая оппозиция и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. В Министерстве иностранных дел Колумбии эти обвинения отвергли, назвав "абсурдными".

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", - подчеркнул Мадуро.

Позднее стало известно, что ответственность за покушение на президента Венесуэлы взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Там заявили, что дроны со взрывчаткой C4 были сбиты снайперами. Вместе с тем Мадуро отметил, что трое организаторов атаки уже задержаны. Расследование ведут три прокурора.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100