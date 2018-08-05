В Венесуэле произошло покушение на президента Николаса Мадуро

В Венесуэле было совершено покушение на президента Николаса Мадуро, когда тот выступал перед военными с речью в Каракасе. Политик не пострадал. Атаку произвели при помощи дронов со взрывчаткой, однако до цели они не добрались. Сам Мадуро обвинил в случившемся правую оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Вместе с тем ответственность за инцидент взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

В столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро - политик не пострадал. Об этом пишет "Интерфакс".

В ходе выступления Мадуро перед военными с речью по случаю 81-й годовщины образования Национальной гвардии Венесуэлы произошел взрыв. Согласно предварительной информации, атака была совершена при помощи беспилотника, который не долетел до своей цели, разбился и взорвался. Обращение транслировалось по телевидению.

Вскоре после инцидента Мадуро заявил, что за покушением стоят правая оппозиция и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. В Министерстве иностранных дел Колумбии эти обвинения отвергли, назвав "абсурдными".

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", - подчеркнул Мадуро.

Позднее стало известно, что ответственность за покушение на президента Венесуэлы взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Там заявили, что дроны со взрывчаткой C4 были сбиты снайперами. Вместе с тем Мадуро отметил, что трое организаторов атаки уже задержаны. Расследование ведут три прокурора.