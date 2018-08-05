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Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву

08:26
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В "Шереметьево" сел самолет из Парижа с телами погибших в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ближайшее время их отправят в морг для осмотра представителями СКР.

В аэропорту "Шереметьево" приземлился следовавший из Парижа самолет авиакомпании Air France с телами погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов на борту. Об этом сообщает "Интерфакс".

В ближайшее время тела будут доставлены в морг. Их осмотром займутся представители Следственного комитета России. 

31 июля стало известно о найденных на дороге в ЦАР рядом с брошенной и обстрелянной машиной телах погибших российских журналистов – это произошло к северу от города Сибут в префектуре Кемо. В российском Министерстве иностранных дел подтвердили, что у них были найдены журналистские документы на имена оператора Кирилла Радченко, режиссера Александра Расторгуева и корреспондента Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. 

3 августа в МИД России подвели первые итоги расследования. Сообщалось, что на журналистов напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты. Представители правоохранительных органов африканской республики и специалисты ООН осмотрели место преступления и допросили свидетелей.

При этом в миссии ООН по стабилизации в ЦАР сообщили, что журналисты не связывались с ними ни перед поездкой, ни по прибытии в страну.

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