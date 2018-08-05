Компания-оператор заявила об исправности разбившегося в Красноярском крае Ми-8

Оба вертолета Ми-8АМ, которые утром 4 августа столкнулись в Красноярском крае, были исправны. Об этом сообщили в компании "UTair - Вертолетные услуги". Один из вертолетов потерпел крушение, зацепившись лопастями за груз другого воздушного судна. Погибли все находившиеся на борту 15 человек.

Компания "UTair - Вертолетные услуги" опубликовала официальное сообщение, согласно которому столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты Ми-8АМТ были исправны перед вылетом. Об этом пишет ТАСС.

"Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии", - подчеркивается в публикации.

Согласно предварительным данным, утром 4 августа следовавший по маршруту Ванкор - Пурпе вертолет Ми-8 с бортовым номером RA-25640 столкнулся лопастями с грузом, который перевозил другой вертолет с бортовым номером RA-22427. Отмечается, что экипаж неверно рассчитал дистанцию.

В результате первое воздушное судно потерпело крушение в Туруханском районе в 180 километрах севернее Игарки. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа - все они погибли. Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура.