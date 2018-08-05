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В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба

08:58
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В Дании впервые выписан штраф по новому закону, который запрещает носить в общественных местах закрывающую лицо одежду. Посетительницу торгового центра в городе Хорсхольм оштрафовали на 1000 датских крон (165 долларов) за ношение никаба. Также ей пришлось покинуть ТЦ.

В Дании отмечен первый случай штрафа в отношении женщины за ношение никаба, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.

Уточняется, что недавно вступил в силу закон, который запрещает носить в общественных местах закрывающую лицо одежду. 

Вызов в полицию поступил 3 августа из торгового центра в городе Хорсхольм, что неподалеку от Копенгагена. Одна из посетительниц ТЦ вступила в конфликт с одетой в никаб женщиной и сорвала убор с ее лица. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, потерпевшая уже вновь была в никабе.

В итоге ей выписали штраф на 1000 датских крон (165 долларов), а также предложили снять никаб либо покинуть общественное место. 28-летняя нарушительница выбрала второй вариант.

Ранее сообщалось, что под новые ограничения попали закрывающие лицо исламские головные уборы, в частности, это паранджа, бурка и никаб, а также балаклава. При этом закон не затрагивает ношение маскарадных костюмов и зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

"За" принятие документа в датском парламенте проголосовали 75 депутатов, "против" - 30.

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