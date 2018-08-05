Эксперты предсказали катастрофическую перегруженность европейских аэропортов

Согласно исследованию Европейской организации по безопасности воздушной навигации, к 2040 году крупнейшие европейские аэропорты будут чрезвычайно перегружены. Так, ожидается на четыре миллиона больше авиарейсов и на 360 миллионов больше пассажиров.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации провела исследование, согласно результатам которого к 2040 году крупнейшие европейские аэропорты окажутся чрезвычайно перегруженными из-за интенсификации авиатрафика. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что к указанному году ожидается на четыре миллиона больше авиарейсов, это около 360 миллионов дополнительных пассажиров. В итоге при условии сохранения нынешних мощностей каждый авиарейс будет опаздывать в среднем на 20 минут.

Что касается возможных выходов из ситуации, эксперты выделяют три перспективных пути. Во-первых, можно расширить аэропорты (но для этого нужно разрешение властей соответствующих государств), во-вторых, есть смысл сократить общее число рейсов при увеличении вместимости лайнеров. Третьим вариантом специалисты называют развитие сети региональных аэропортов.