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Российский боксер Ковалев уступил в поединке за титул по версии WBO

09:25
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

Россиянин Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу в боксерском поединке за титул чемпиона мира по версии WBO после нокаута. Бой проходил на арене "Хард-Рок" в Атлантик-Сити, США. Это третье поражение в карьере Ковалева.

На арене "Хард-Рок" в Атлантик-Сити, США, состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира по версии WBO - россиянин Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Бой завершился нокаутом. 35-летний Ковалев держался до седьмого раунда, однако затем был отправлен в нокдаун. Россиянин смог продолжить бой, но затем еще дважды был отправлен на пол. 

На профессиональном ринге Ковалев провел 36 поединков. Это его третье поражение в карьере, предыдущие два Ковалеву нанес американец Андре Уорд. 

Для Альвареса этот титул стал первым в профессиональной карьере. На его счету 24 победы в 24 боях.

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