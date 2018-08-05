Российский боксер Ковалев уступил в поединке за титул по версии WBO

Россиянин Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу в боксерском поединке за титул чемпиона мира по версии WBO после нокаута. Бой проходил на арене "Хард-Рок" в Атлантик-Сити, США. Это третье поражение в карьере Ковалева.

На арене "Хард-Рок" в Атлантик-Сити, США, состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира по версии WBO - россиянин Сергей Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Бой завершился нокаутом. 35-летний Ковалев держался до седьмого раунда, однако затем был отправлен в нокдаун. Россиянин смог продолжить бой, но затем еще дважды был отправлен на пол.

На профессиональном ринге Ковалев провел 36 поединков. Это его третье поражение в карьере, предыдущие два Ковалеву нанес американец Андре Уорд.

Для Альвареса этот титул стал первым в профессиональной карьере. На его счету 24 победы в 24 боях.