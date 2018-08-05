Жертвами пожара в Новосибирской области стали трое детей

В результате пожара в деревне Новорозино Новосибирской области погибли четыре человека, в том числе трое детей. Госпитализированы мужчина и мальчик со множественными ожогами и отравлением угарным газом. Возгорание ликвидировано, возбуждено уголовное дело.

В деревне Новорозино Новосибирской области произошел пожар в квартире жилого дома - погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций.

"До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали женщину и троих несовершеннолетних детей, однако помочь им уже было невозможно", - сообщили в ведомстве. Там также добавили, что в Купинскую больницу в отделение реанимации доставили мужчину и мальчика со множественными ожогами и отравлением угарным газом.

Хозяева второй половины дома не пострадали, возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.