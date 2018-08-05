ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами пожара в Новосибирской области стали трое детей

09:46
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В результате пожара в деревне Новорозино Новосибирской области погибли четыре человека, в том числе трое детей. Госпитализированы мужчина и мальчик со множественными ожогами и отравлением угарным газом. Возгорание ликвидировано, возбуждено уголовное дело.

В деревне Новорозино Новосибирской области произошел пожар в квартире жилого дома - погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций.

"До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали женщину и троих несовершеннолетних детей, однако помочь им уже было невозможно", - сообщили в ведомстве. Там также добавили, что в Купинскую больницу в отделение реанимации доставили мужчину и мальчика со множественными ожогами и отравлением угарным газом.

Хозяева второй половины дома не пострадали, возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные
Пожарные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100