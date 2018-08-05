На ЧМ-2018 больше всего болельщиков приехали из Китая, США и Мексики

Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 приехали из Китая - это более 53 тысяч человек. Также в лидерах США и Мексика. Всего за время проведения мундиаля по персонифицированным картам зрителей российскую границу пересекли более 633 тысяч человек.

В Центре общественных связей ФСБ России поделились информацией о том, болельщиков из каких стран было больше всего на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Лидером рейтинга оказался Китай, откуда в Россию приехали более 53 тысяч человек. Далее идут Соединенные Штаты (более 46 тысяч), затем Мексика (более 41 тысячи). Аргентинских фанов насчитали более 31 тысячи, бразильских - более 27 тысяч. Более 25 тысяч приехали из Германии и Великобритании, более 23 тысяч - из Колумбии, около 20 тысяч - из Франции и Перу, более 18 тысяч - из Хорватии.

Всего же за время проведения ЧМ-2018 по персонифицированным картам зрителей российскую границу пересекли более 633 тысяч человек. Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.

3 августа президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика - FAN ID - до конца 2018 года.