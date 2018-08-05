ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Швеции арестовали россиянина за управление судном в нетрезвом виде

10:17
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В Швеции арестовали российского капитана грузового судна BBC Lagos. Балкер сел на мель у берегов страны. В крови капитана обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Само судно осмотрели дайверы - разлива нефти или повреждений корпуса не обнаружено.

Как сообщил телеканал SVT, в Швеции арестовали российского капитана грузового балкера BBC Lagos после того, как его судно село на мель у южных берегов страны. Об этом пишет РБК.

Судно с грузом пшеницы, зарегистрированное в Антигуа и Барбуда, направлялось в испанский Лас-Пальмас. Помимо капитана, на борту находились еще десять моряков. Отмечается, что капитан проигнорировал сигналы береговой охраны.

В крови капитана обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Само судно осмотрели дайверы - разлива нефти или повреждений корпуса не обнаружено.

Ранее стало известно, что экипаж российского судна "Норд", задержанный весной украинскими пограничниками, может вернуться на родину. В прокуратуре Украины заявили, что моряков никто не удерживает. Судно "Норд" с 10 членами экипажа было задержано в Азовском море 25 марта. Двое моряков смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Остальные оставались на территории Украины.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Швеции
Полиция Швеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100