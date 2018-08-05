В Швеции арестовали россиянина за управление судном в нетрезвом виде

В Швеции арестовали российского капитана грузового судна BBC Lagos. Балкер сел на мель у берегов страны. В крови капитана обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Само судно осмотрели дайверы - разлива нефти или повреждений корпуса не обнаружено.

Как сообщил телеканал SVT, в Швеции арестовали российского капитана грузового балкера BBC Lagos после того, как его судно село на мель у южных берегов страны. Об этом пишет РБК.

Судно с грузом пшеницы, зарегистрированное в Антигуа и Барбуда, направлялось в испанский Лас-Пальмас. Помимо капитана, на борту находились еще десять моряков. Отмечается, что капитан проигнорировал сигналы береговой охраны.

В крови капитана обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Само судно осмотрели дайверы - разлива нефти или повреждений корпуса не обнаружено.

Ранее стало известно, что экипаж российского судна "Норд", задержанный весной украинскими пограничниками, может вернуться на родину. В прокуратуре Украины заявили, что моряков никто не удерживает. Судно "Норд" с 10 членами экипажа было задержано в Азовском море 25 марта. Двое моряков смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Остальные оставались на территории Украины.