СК назначил экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов

СК назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в Центральноафриканской Республике журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Также ведутся допросы их знакомых.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы тел погибших в Центральноафриканской Республике журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

"Сегодня в Россию доставлены тела троих погибших. Главным следственным управлением СК России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян", - заявила Петренко.

Она добавила, что в настоящее время знакомые погибших, а также люди, которые могли бы обладать какой-либо информацией об их поездке в ЦАР, допрашиваются.

31 июля стало известно о найденных к северу от города Сибут в префектуре Кемо телах троих погибших российских журналистов. Они лежали на дороге рядом с брошенной и обстрелянной машиной. У них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

3 августа в Министерстве иностранных дел России подвели первые итоги расследования. В ведомстве отметили, что на журналистов напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты.