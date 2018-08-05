Путину представили проект крупного культурного комплекса в Крыму

Президенту России Владимиру Путину в Севастополе представили проект создания крупного культурного комплекса в Крыму, который объединит музей, театр и хореографическое училище. Глава государства попросил не затягивать с новым объектом. В ходе своей поездки президент также побывал на открытии международного фестиваля "Опера в Херсонесе".

В Севастополе президенту России Владимиру Путину представили проект создания крупного культурного комплекса в Крыму. Глава государства также побывал на открытии международного фестиваля "Опера в Херсонесе", передает "ТВ Центр".

Нежное па-де-де из балета "Корсар", когда музыка симфонического оркестра Крымской филармонии смешивается с шумом волн Черного моря. И заглушающая всё огненная страсть "Дон Кихота".

2018-й объявлен годом балета, поэтому партии из легендарных мировых постановок в исполнении звёзд Большого и Мариинского театров стали увертюрой фестиваля "Опера в Херсонесе". Шедевры звучат в декорациях древнего города. Зрительный зал располагается под открытым небом. К гостям вечера в партере присоединился и президент Владимир Путин.

После глава государства лично поблагодарил артистов за блистательное выступление.

"Очень красиво, просто замечательно. Чудо, просто чудо! Я вам могу честно сказать, я люблю балет, конечно, но так, классику в основном, но то, что вы сегодня делали, современный танец, очень впечатляет. Спасибо большое", - сказал Путин в общении с артистами.

Для проведения фестиваля, который уже стал визитной карточкой Крыма, в Херсонесе соорудили концертный технополис - привезли 500 тонн оборудования. Но в будущем на берегу Черного моря хотят построить масштабный культурный комплекс. Доминантой должен стать театр оперы и балета с хореографическим училищем.

"Там еще интернат для училища. Здесь театр оперы и балета. У нас есть специальный жилой комплекс, где будут жить все сотрудники, которые будут работать в культурном центре. Здесь будет располагаться большой художественный комплекс, и к созданию этого комплекса, как и во всех других городах, подключены сотрудники Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея", - рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Новое культурное пространство - это 13 километров вдоль берега, первая линия. Территория, которой до воссоединения Крыма с Россией никто не занимался. Но сейчас проект уже на стадии разработки.

"Все эти объекты создадут новое городское пространство. Фактически, это будет центральный парк города Севастополя. И будут привлечены архитекторы, прежде всего зарубежные - с тем, чтобы вписать эти объекты в архитектурный облик, чтобы они были увязаны в одном стиле. С начала следующего года, фактически, можно приступить к строительству. Это будет красивый парк", - заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

В Херсонесе президент побывал и во Владимирском соборе, который еще в двухтысячных восстанавливали именно российские реставраторы. Главе государства настоятель показал новую купель - по преданиям, святыня построена на том самом месте, где принял крещение князь Владимир. Благодаря своей истории и культуре Крым стал особым местом на карте России.

Борис Иванин, "ТВ Центр".