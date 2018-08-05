В Казани устраняют последствия потопа

В Казани устраняют последствия непогоды. На город обрушился ливень, после которого в столице Татарстана серьезной проблемой оказались затопленные улицы. Все происходило достаточно быстро, стихия застала врасплох и водителей, и пассажиров.

Казанские водители вели себя как опытные шкиперы. Скорость - минимальная, ход - плавный. Пассажиры тоже сохраняли спокойствие - деваться-то некуда. Когда салон оказался наполовину в воде, не толкались, сидели на своих местах, поджав ноги, и продолжали видеосьемку.

Пользователи в сети тут же назвали сам автобус красной жемчужиной, а пассажиров - пиратами Казанского моря. Хотя им самим было не до смеха. Особенно тем, у кого на руках оказались дети.

Подобные превращения в Венецию Казань переживает не впервые. Всему виной проблемы с ливневыми стоками. В результате парализовано движение транспорта, в торговых центрах бьют фонтаны прямо под ногами посетителей, водители не могут завести заглохшие автомобили, а пешеходы с риском для жизни передвигаются по городу. Не лучше ситуация и в Краснодарском крае.

Мощные ливни и все та же проблема со стоками уже которые сутки держат в напряжении тысячи людей. Пока одни пытаются поднять себе и другим настроение, большинство пытается решить проблемы. А они серьезные: из-за подтопления пришлось даже закрыть участок федеральной трассы Адлер - Сочи. Потоки воды настолько мощные, что люди попросту не могут выйти на улицу. Те же, кого стихия застала врасплох, надеются на чудо.

Не теряют надежды и родственники четырехлетней девочки, которую в пятницу унесло течением. Ее поиски сегодня утром возобновили спасатели. Ребенка ищут и в акватории моря, и в русле реки.

Ольга Стрельцова, Илья Титов, "ТВ Центр".