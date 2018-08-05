Покушение на Николаса Мадуро в Каракасе: как это было

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро попытались убить прямо во время его публичного выступления в Каракасе. К трибуне подлетели беспилотники со взрывчаткой. Ранения получили семь человек. Власти считают, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение - его пытались атаковать заминированными беспилотниками. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шел военный парад в Каракасе в честь 81-й годовщины создания национальной боливарианской гвардии. На трибуне президент Николас Мадуро обращался к народу с речью. Рядом находились его жена, министры и генералы. Едва глава Венесуэлы начал говорить о проблемах экономики, как прогремел взрыв.

Хлопок раздался где-то вдалеке. Президент и его окружение начали нервно озираться. Через несколько секунд прогремел еще один взрыв.

Ровные ряды парадных "коробок" дрогнули. Как по команде, военные разбегаются кто куда. Началась паника. Президента увели с трибуны. Позже, выступая уже не на площади, а в своей резиденции, Мадуро объявил стране - на него совершено покушение. И сразу назвал заказчиков, организаторов и исполнителей.

"Это была попытка убить меня, всё указывает на правых, на венесуэльскую ультраправую партию, в союзе с колумбийской Социальной партией национального единства. Я считаю, что к атаке причастен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос", - заявил Мадуро.

Гневную речь президента его окружение встречает бурными аплодисментами. А на улицах сотни полицейских и агентов спецслужб ищут, что же взорвалось. Выясняется, что это была атака как минимум двух заминированных дронов. Оба якобы сбиты. Один упал рядом с парадным строем. Второй врезался в стену дома в соседнем квартале.

"Работа, которую мы провели, позволила установить, что это было покушение на конституцию, но хочу всех успокоить, президент и министры находятся на своих рабочих местах, они не пострадали, к сожалению, ранены семеро солдат боливарианской гвардии", - рассказал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ответная реакция Колумбии не заставила себя ждать. В Боготе слова Мадуро назвали абсурдными и заявили, что для венесуэльского лидера давно уже стало нормой обвинять Колумбию во всех бедах.

"МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - говорится в сообщении колумбийского внешнеполитического ведомства.

В Каракасе уже арестованы несколько человек, которых подозревают в связях с заговорщиками. А ниточки неудачного покушения, по словам лидера Венесуэлы, тянутся в США. Точнее - во Флориду, где, по его словам, живут оппозиционеры, профинансировашие преступление. Мадуро выразил надежду, что глава США Дональд Трамп готов бороться с этими террористами. Пока Белый дом молчит, ответственность за покушения на себя взяла группировка "Фланелевые солдаты". Это нелегальная организация, которая добивается смещения Мадуро с поста президента.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".