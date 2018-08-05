В Сирии вновь открылся монастырь святой Феклы

В Сирии для верующих вновь открылись двери монастыря святой Феклы. Посмотреть на жемчужину христианского мира приезжают сотни туристов. Пришедшие сюда несколько лет назад террористы взяли в плен 16 монахинь. Выжить удалось лишь шести женщинам.

Для верующих в Сирии вновь открыли монастырь святой Феклы, который ранее был захвачен террористами. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Монастырь, основанный равноапостольной Святой Феклой в сирийском Маалюле, является христианским оплотом в стране. Война за веру, как показал, сирийский конфликт, возможна и в 21 веке. Пришедшие сюда несколько лет назад террористы взяли в плен 16 монахинь. Выжить удалось лишь шести женщинам. Теперь они рассказывают об ужасах войны первым туристам, приехавшим после восстановления храма.

"В Америке совершенно не знают правды о том, что в Сирии происходит на самом деле. Я с трудом решилась показать сыну сожженные иконы, арку, где подорвались смертники. А ведь это важнейшее для всех христиан место, едва ли не единственное, где сохранился арамейский язык на котором разговаривал Иисус", - рассказывает туристка из США Алис Обид.

Благодаря иностранным туристам, новость о том, что монастырь Святой Феклы практически восстановлен, облетает мир.

"То, что боевики сотворили с монастырем, - теперь еще один символ страданий христиан. Здесь в 21-м веке снова погибли наши братья и сестры. Погибли исключительно за веру", - говорит туристка из Франции Софи Шадее.

Местная гостиница является стратегическим объектом. Туристы проживать здесь пока не могут. Террористы устроили там свой штаб и с этой высоты обстреливали город и святыни зажигательными снарядами.

"Посмотрите, ожили храмы, оживает город. Вернулись сестры. Осталось малое - отремонтировать гостиницу и провести электричество. До осени все закончим", - отметил настоятель монастыря Святой Феклы отец Ильяс

Помочь в восстановлении святыни могли бы международные организации. Храм в Маалюле имеет огромное духовное и историческое значение. Но пока, кроме российского участия, предложений о помощи не поступало. А реставрировать есть что - в Сирии война почти уничтожила Пальмиру. Серьезно пострадали достопримечательности Алеппо. Все это объекты всемирного наследия.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.