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Центральный оркестр ВМФ России готовится к фестивалю "Спасская башня"

12:03
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

Центральный оркестр ВМФ России выступил в столичном музее-заповеднике "Кузьминки". Концерт стал частью программы, предваряющей фестиваль "Спасская башня". В репертуаре вместе с классикой и современными мелодиями - песни о море, слова которых наизусть знают многие.

Один из самых известных военных музыкальных коллективов страны - Центральный оркестр ВМФ России - можно было услышать в столичном музее-заповеднике "Кузьминки". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Только недавно музыканты играли в Санкт-Петербурге во время Главного военно-морского парада на Неве. В репертуаре вместе с классикой и современными мелодиями были песни о море, слова которых наизусть знают многие.

Концерт стал частью программы, предваряющей грандиозное музыкальное событие этого сезона - фестиваль "Спасская башня", до которого остается меньше месяца.

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