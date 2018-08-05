Как прошел четвертый ночной Московский Велопарад

От Суворовской до Болотной - на велосипеде. Этой ночью на центральных автомагистралях столицы царил двухколесный транспорт. В Москве прошел четвертый ночной велопарад. Он стал самым массовым из всех - в нем приняли участие свыше 20 тысяч человек, а колонна растянулась на десять километров. Пробег посвятили теме космоса.

На центральных автомагистралях Москвы прошел четвертый ночной велопарад, ставший самым массовым из всех. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Учитывая жару, которая пришла в Москву, ночному велопараду самое время. На улице комфортные 23 градуса. Солнце не печет, дороги свободные. Принять участие может любой желающий. Единственное условие - у каждого должен быть фонарик или маячки.

Организаторы подчеркивают, что это не соревнования, а прогулка в удовольствие по центральным улицам и набережным. Скорость потока - 15 километров в час. Кроме полицейского сопровождения, есть также и музыкальное.

Ирина претендует на звание самой элегантной участницы парада. Букет составляла сама.

"Нужно ездить на велосипеде не только редко в лесопарке, но и красивыми каждый день", - говорит Ирина.

И даже байкеры пересели на велосипеды ручной сборки. Именно над этим работали два года.

"У меня есть небольшие проблемы с ездой на обычных велосипедах, мне неудобно на них. Высокая посадка, все начинает болеть. А здесь ты уперся, нажал на газ и поехал со средней скоростью 30 километров в час", - рассказывает участник.

Тема этого велопарада – космос. Павел всю ночь провел в гараже, чтобы собрать летающую тарелку. В ход пошло все, что было под рукой.

"Садовые шланги, я их баллончиком покрасил. Это от горшков. Это кожухи вентиляции. А это коробки и просто скотч!", - говорит Павел Саломатов.

Космонавты и гуманоиды бок о бок, точнее, - колесо к колесу. Кого-то такое соседство даже пугает.

"Здесь много может быть инопланетян, рептилойдов. От них идет большое излучение, а мы должны быть все в форме спортивной. Поэтому защищайтесь, ребята, тоже", - отмечает один из участников.

В ночном заезде принял участие заместитель мэра Максим Ликсутов.

"Позвольте передать от лица мэра города всем участникам большой привет! Хочу вас заверить, что со стороны правительства Москвы, мы будем делать все, что бы вело движение в Москве росло. Уверен, что московские автомобилисты с пониманием относятся к тому, что часть улиц закрыты. Тем более по статистике, сегодня на ночном велопараде 70 процентов это те люди, которые имеют машину", - сказал Ликсутов.

В рядах велосипедистов и совсем юные участники. Средний возраст одной из команд – 4 года. Следом - старшее поколение. Езда на велосипеде улучшает и работу сердца, и настроение.

Нынешний велопарад стал рекордным. В нем приняли участие свыше 20 тысяч человек, а колонна растянулась на десять километров.

Виктор Прокушев, Андрей Пашутин, Александр Шкарбанов, Роман Логунов, "ТВ Центр".