Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив важнейшую экономическую роль отрасли и пожелав сотрудникам благополучия и новых достижений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, передает ТАСС.

"Железные дороги для России - больше чем просто важнейшая отрасль экономики. Они соединяют большие и малые города, поселки и деревни. И конечно, людей", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

Глава правительства особо отметил ветеранов отрасли, пожелав им новых достижений и благополучия, а также подчеркнул, что всего в данной сфере работают сотни тысяч людей, благодаря которым "железные дороги не останавливаются ни на секунду".

Ранее сообщалось, что "Федеральная пассажирская компания" создаст в России временный бренд поездов с вагонами без кондиционеров и биотуалетов. В документах соответствующий класс "эконом-бюджет" описывается как "сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна".

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная". Остановку на Савеловском направлении железной дороги связали с одноименной станцией метро и платформой МЦК. С открытием пересадочного узла значительно снизится нагрузка на соседние станции Тимирязевской линии.