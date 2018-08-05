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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

12:42
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил особую роль отрасли в развитии страны и важность ее влияния на показатели социально-экономического и промышленного роста.

На сайте Кремля опубликована телеграмма с поздравлениями президента России Владимира Путина с профессиональным праздником в адрес  работников железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

"Железнодорожной отрасли принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в ее пространственном развитии, реализации уникального логистического и транзитного потенциала", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил важность влияния отрасли на показатели социально-экономического и промышленного роста, добавив, что надежность транспортных коммуникаций остается одним из ключевых факторов благополучия населенных пунктов страны. 

Президент обратил внимание и на конкретные успехи в железнодорожной сфере. Так, на год раньше было открыто движение по новому маршруту Журавка - Миллерово. 

Ранее свои поздравления железнодорожникам направил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив важнейшую экономическую роль отрасли и пожелав сотрудникам благополучия и новых достижений.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная". Остановку на Савеловском направлении железной дороги связали с одноименной станцией метро и платформой Московского центрального кольца. С открытием пересадочного узла значительно снизится нагрузка на соседние станции Тимирязевской линии.

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