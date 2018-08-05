Головин провел первую тренировку в "Монако"

Футболист сборной России Александр Головин провел свою первую тренировку в "Монако". Ранее его команда разгромно уступила "ПСЖ" в Суперкубке Франции, участия во встрече Головин не принимал.

В пресс-службе французской футбольной команды "Монако" рассказали о первой тренировке, которую в своем новом клубе провел полузащитник сборной России Александр Головин. Об этом пишет ТАСС.

"Пока его партнеры по команде собираются улететь из Китая, Головин проводит свое первое тренировочное занятие в Ла-Тюрбе", - говорится в публикации.

Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images ���� pic.twitter.com/di7SWupFgo — AS Monaco �������� (@AS_Monaco) 5 августа 2018 г.

22-летний Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" на прошлой неделе. Он подписал с клубом контракт сроком на пять лет. За время своего выступления в составе армейцев Головин провел в российской Премьер-лиге 81 матч, забил девять голов и отдал столько же голевых передач.

4 августа "Монако" разгромно уступил "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции со счетом 0:4. Во встрече, проходившей в китайском Шэньчжэне, Головин участия не принимал. В национальном первенстве монегаски стартуют 11 августа выездным матчем с "Нантом".