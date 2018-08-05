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В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

13:16
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В Москве задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции. Все они являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых заключили под стражу.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что все пятеро являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. Они делали фальшивые миграционные карты за финансовое вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. 

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время разыскиваются другие участники преступной группы. 

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