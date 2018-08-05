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Российский МИД осудил попытку покушения на президента Венесуэлы

13:24
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

МИД России осудил попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве подчеркнули, что террористические методы неприемлемы в политической борьбе, а также что разногласия должны решаться демократическим путем.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с покушением на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло накануне. Об этом пишет ТАСС.

"Решительно осуждаем попытку покушения на президента Венесуэлы, совершенную 4 августа этого года, в результате которой семь человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что террористические методы категорически неприемлемы в политической борьбе, а любые разногласия должны разрешаться мирным и демократическим путем.

4 августа Мадуро попытались убить прямо во время его публичного выступления в Каракасе. К трибуне подлетели беспилотники со взрывчаткой. Ранения получили семь человек. Сам Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском МИД эти обвинения назвали абсурдными. 

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