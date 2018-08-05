В Сочи нашли тело унесенной течением реки девочки

Спасатели нашли тело четырехлетней девочки, которую унесло течением реки в Сочи. Тело обнаружили в море в 500 метрах от берега. На место выехали следователи.

В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели обнаружили тело девочки, которую унесло течением реки в Сочи. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем в МЧС добавили, что тело было найдено в море в 500 метрах от берега. На место выехали следователи.

Ранее стало известно, что 3 августа в Хостинском районе Сочи мужчина, женщина и два ребенка четырех и шестнадцати лет переходили реку вброд. В связи с ливнями уровень воды в реке и скорость течения резко увеличились, в итоге людей унесло. Женщине удалось выплыть самостоятельно. Чуть позже спасатели обнаружили живого мужчину с травмой головы. Тело одного из детей было найдено 4 августа.