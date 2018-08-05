В ДТП на Кубани погибли четыре человека

В Динском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием двух машин. Погибли четыре человека. Еще один пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае, жертвами которого стали четыре человека. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Динском районе столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на встречную полосу. Погибли четверо, еще один человек пострадал.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства и причины произошедшего.