В России вступили в силу ответные пошлины на ввоз ряда американских товаров

Вступили в силу ответные пошлины России на ввоз ряда американских товаров. Речь идет, в частности, об импорте грузового транспорта, а также строительной и дорожной техники. Ставки повышаются от 25 до 40 процентов соответственно, при этом полная компенсация по правилам ВТО возможна не ранее чем через три года.

В России 5 августа вступили в силу ответные пошлины на ввоз ряда американских товаров, передает "ТВ Центр".

Речь идет об импорте грузового транспорта, строительной и дорожной техники, а также некоторых видов оборудования и оптоволокна.

Ставки повышаются от 25 до 40 процентов соответственно, что позволит на данном этапе компенсировать около 90 миллионов долларов убытков. Полная компенсация по правилам ВТО возможна не ранее чем через три года.

Данные меры были приняты в качестве зеркального ответа на действия администрации Белого дома. Президент США Дональд Трамп в марте распорядился повысить пошлины на сталь и алюминий. Россия далеко не единственная страна, чьи интересы затронула развязанная американским лидером торговая война.

Аналогичные иски во Всемирную торговую организацию подали Евросоюз, Норвегия, Индия, Китай, Мексика и Канада.