В подмосковных Котельниках локализовали пожар на площади в 700 кв. м

В подмосковных Котельниках загорелся один из местных мотосалонов. Пламя охватило площадь в 700 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек и 19 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать.

В подмосковных Котельниках загорелся один из местных мотосалонов, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 11 часов утра. На место ЧП оперативно прибыли расчёты МЧС.

Пламя охватило площадь в 700 квадратных метров. Тушение осложнял густой черный дым. С огнем боролись более 60 человек и 19 единиц спецтехники. Спустя два часа пожар удалось локализовать. В настоящее время проводится проливка конструкций.