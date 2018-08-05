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В подмосковных Котельниках локализовали пожар на площади в 700 кв. м

14:16
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В подмосковных Котельниках загорелся один из местных мотосалонов. Пламя охватило площадь в 700 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек и 19 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать.

В подмосковных Котельниках загорелся один из местных мотосалонов, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 11 часов утра. На место ЧП оперативно прибыли расчёты МЧС.

Пламя охватило площадь в 700 квадратных метров. Тушение осложнял густой черный дым. С огнем боролись более 60 человек и 19 единиц спецтехники. Спустя два часа пожар удалось локализовать. В настоящее время проводится проливка конструкций.

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