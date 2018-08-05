Собянин посетил забег "Достигая цели!" и поздравил железнодорожников с праздником

По всей стране прошли благотворительные забеги по случаю Дня железнодорожника. В столице основные торжества развернулись на Поклонной горе. Поздравить сотрудников РЖД приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Профессиональный праздник сегодня отмечают железнодорожники - по всей стране прошли благотворительные забеги. Сотрудников отрасли поздравил президент Владимир Путин, а основные столичные торжества на Поклонной горе посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Слишком тривиально было бы сесть за праздничный стол. Совсем другое дело - доказать своему коллективу, что ты не только надежный сотрудник, но и волевой спортсмен.

Благотворительный забег "Достигая цели!" посвящен профессиональному празднику всех, кто имеет отношение к железным дорогам. И проходит во всех регионах России, куда ходят поезда. На Поклонной горе яблоку негде упасть. Падают мячи - футбольные, баскетбольный и волейбольные. Каждый может попробовать себя в разных видах спорта. Железнодорожники пришли сами и детей с собой привели.

"1520 метров. Или 1520 сантиметров - не знаю, сколько прошла. Бежала, бежала, бежала - на финише. Поэтому медалька заслуженная!", - рассказывает об успехах дочки специалист Управления организации питания Федеральной пассажирской компании Андрей Маренко.

"Поздравляем всех с Днем железнодорожника. Желаем счастья, здоровья, удачи в работе, хороших зарплат, всего самого наилучшего. И карьерного роста побольше!", – радостно кричат участники забега.

Поздравить дружный коллектив с профессиональным праздником пришли высокие гости. Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал железнодорожникам здоровья и отметил их неоценимый вклад в развитие столицы.

"Спасибо за то, что мы совместными усилиями сделали из ржавого кольца золотое кольцо под названием МЦК! Спасибо! Мы вместе с Российскими железными дорогами придумали уникальный проект наземного метро, состоящего из пригородных железнодорожных направлений под названием МЦД. Это фантастика! Но эта фантастика абсолютно реальна", - сказал Собянин.

Более 25 тысяч человек - это только те, кто смог присутствовать на Поклонный горе. Остальные сотни тысяч сотрудников в праздник на своем рабочем месте. Машинисты и контролеры, проводники и мастера по обслуживанию подвижного состава. День железнодорожника традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Он был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I , начавшего строительство железных дорог в России.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Иванов, Александр Савин, "ТВ Центр".