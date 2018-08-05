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Собянин посетил забег "Достигая цели!" и поздравил железнодорожников с праздником

14:50
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

По всей стране прошли благотворительные забеги по случаю Дня железнодорожника. В столице основные торжества развернулись на Поклонной горе. Поздравить сотрудников РЖД приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Профессиональный праздник сегодня отмечают железнодорожники - по всей стране прошли благотворительные забеги. Сотрудников отрасли поздравил президент Владимир Путин, а основные столичные торжества на Поклонной горе посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Слишком тривиально было бы сесть за праздничный стол. Совсем другое дело - доказать своему коллективу, что ты не только надежный сотрудник, но и волевой спортсмен.

Благотворительный забег "Достигая цели!" посвящен профессиональному празднику всех, кто имеет отношение к железным дорогам. И проходит во всех регионах России, куда ходят поезда. На Поклонной горе яблоку негде упасть. Падают мячи - футбольные, баскетбольный и волейбольные. Каждый может попробовать себя в разных видах спорта. Железнодорожники пришли сами и детей с собой привели.

"1520 метров. Или 1520 сантиметров - не знаю, сколько прошла. Бежала, бежала, бежала - на финише. Поэтому медалька заслуженная!", - рассказывает об успехах дочки специалист Управления организации питания Федеральной пассажирской компании Андрей Маренко.

"Поздравляем всех с Днем железнодорожника. Желаем счастья, здоровья, удачи в работе, хороших зарплат, всего самого наилучшего. И карьерного роста побольше!", – радостно кричат участники забега.

Поздравить дружный коллектив с профессиональным праздником пришли высокие гости.  Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал железнодорожникам здоровья и отметил их неоценимый вклад в развитие столицы.

"Спасибо за то, что мы совместными усилиями сделали из ржавого кольца золотое кольцо под названием МЦК! Спасибо! Мы вместе с Российскими железными дорогами придумали уникальный проект наземного метро, состоящего из пригородных железнодорожных направлений под названием МЦД. Это фантастика! Но эта фантастика абсолютно реальна", - сказал Собянин.

Более 25 тысяч человек - это только те, кто смог присутствовать на Поклонный горе. Остальные сотни тысяч сотрудников в праздник на своем рабочем месте. Машинисты и контролеры, проводники и мастера по обслуживанию подвижного состава. День железнодорожника традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Он был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I , начавшего строительство железных дорог в России.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Иванов, Александр Савин, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин посетил забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Сергей Собянин посетил забег "Достигая цели!"
Сергей Собянин посетил забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
Забег "Достигая цели!"
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