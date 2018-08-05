В результате падения самолета времен войны в Швейцарии погибли 20 человек

В горах Швейцарии разбился бомбардировщик "Юнкерс-52". Погибли по меньшей мере 20 человек - три члена экипажа и 17 пассажиров. Бомбардировщик был коллекционной машиной, подобные суда арендуют для прогулок и перевозки туристов.

В Швейцарии потерпел крушение бомбардировщик "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO) времен Второй мировой войны - по предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ATS.

Отмечается, что самолет упал в горной местности. На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров.

Бомбардировщик был коллекционной машиной, построенной в 1939 году. Он принадлежал компании JU-Air, которая связана с ВВС страны. Уточняется, что подобные воздушные суда арендуются для прогулок и перевозки туристов, пилотируются они бывшими военными летчиками.