ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате падения самолета времен войны в Швейцарии погибли 20 человек

15:14
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В горах Швейцарии разбился бомбардировщик "Юнкерс-52". Погибли по меньшей мере 20 человек - три члена экипажа и 17 пассажиров. Бомбардировщик был коллекционной машиной, подобные суда арендуют для прогулок и перевозки туристов.

В Швейцарии потерпел крушение бомбардировщик "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO) времен Второй мировой войны - по предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ATS.

Отмечается, что самолет упал в горной местности. На борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. 

Бомбардировщик был коллекционной машиной, построенной в 1939 году. Он принадлежал компании JU-Air, которая связана с ВВС страны. Уточняется, что подобные воздушные суда арендуются для прогулок и перевозки туристов, пилотируются они бывшими военными летчиками.

Читайте также:
Главное сегодня
Самолёт Junkers Ju-52
Самолёт Junkers Ju-52
Последствия крушения самолёта Junkers Ju-52
Последствия крушения самолёта Junkers Ju-52
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100