Иран провел военные учения в Персидском заливе

Иран провел масштабные военно-морские учения в Персидском заливе. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что это необходимо для обеспечения безопасности международного морского пути. Ранее стало известно, что Вашингтон может возобновить санкции в отношении экспорта Ираном нефти. В ответ на это Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив.
Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили факт проведения масштабных военно-морских учений в Персидском заливе, о которых ранее писали средства массовой информации. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Целью учений было обеспечение безопасности международного морского пути", - заявили в Корпусе.
Там также отметили, что соответствующие меры были предприняты в связи с грозами со стороны противников.
Ранее СМИ сообщали, что в район Ормузского пролива стянуто около 100 единиц флота. В Вашингтоне выражали опасения, что иранские учения перекроют залив для прохода торговых судов. Связывали ситуацию с возможным восстановлением американских санкций в отношении Ирана, которые существовали до заключения соглашения по иранской ядерной программе.
Отмечается, что эти ограничительные меры предусматривают блокирование экспорта Ираном нефти. Тегеран же предупреждает, что санкции могут привести к перекрытию главного пути транзита ближневосточной нефти - Ормузского пролива.
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