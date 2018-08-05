Иран провел военные учения в Персидском заливе

Иран провел масштабные военно-морские учения в Персидском заливе. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что это необходимо для обеспечения безопасности международного морского пути. Ранее стало известно, что Вашингтон может возобновить санкции в отношении экспорта Ираном нефти. В ответ на это Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив.

Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили факт проведения масштабных военно-морских учений в Персидском заливе, о которых ранее писали средства массовой информации. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Целью учений было обеспечение безопасности международного морского пути", - заявили в Корпусе.

Там также отметили, что соответствующие меры были предприняты в связи с грозами со стороны противников.

Ранее СМИ сообщали, что в район Ормузского пролива стянуто около 100 единиц флота. В Вашингтоне выражали опасения, что иранские учения перекроют залив для прохода торговых судов. Связывали ситуацию с возможным восстановлением американских санкций в отношении Ирана, которые существовали до заключения соглашения по иранской ядерной программе.

Отмечается, что эти ограничительные меры предусматривают блокирование экспорта Ираном нефти. Тегеран же предупреждает, что санкции могут привести к перекрытию главного пути транзита ближневосточной нефти - Ормузского пролива.