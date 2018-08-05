"Их много": Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны

Дональд Трамп заявил, что в дела США вмешиваются Россия, Китай и, возможно, КНДР. Американский лидер добавил, что масштабы внешнего воздействия "крупные", добавив при этом, что таким образом другие государства пытаются помешать Штатам "вернуть богатство".

В ходе своего выступления перед сторонниками в штате Огайо президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перечислил страны, которые, по его мнению, вмешиваются в дела Вашингтона. Слова американского лидера приводит ТАСС.

"Их много, среди них Россия и Китай. Мы добиваемся успеха с Северной Кореей, но и она, возможно, среди них", - заявил Трамп.

Он добавил, что масштабы вмешательств "действительно крупные", а причина подобных действий со стороны других государств в том, что Штаты "возвращают свое богатство" через рост экономики и таможенные пошлины.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что американские спецслужбы продолжают наблюдать попытки России повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.

Вместе с тем в Штатах продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Оно ведется спецпрокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах Конгресса. При этом по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки 16 июля президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс. Сам Трамп также неоднократно отвергал предположения об участии России в его предвыборной кампании.