При перевозке тел погибших в ЦАР журналистов были утрачены некоторые документы

В ходе перевозки из ЦАР тел погибших там российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева были утрачены некоторые документы. Об этом сообщили в МИД. Там добавили, что уже занимаются восстановлением бумаг. При этом в СЖР заявили, что похороны журналистов могут пройти в среду, 8 августа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что при транспортировке из Центральноафриканской Республики тел погибших там российских журналистов были утрачены некоторые документы. Ее слова приводит ТАСС.

"К сожалению, в том числе в ходе перевозки, которая осуществлялась не российским перевозчиком, а регулярными рейсами другой зарубежной авиакомпании, не все документы дошли", - отметила Захарова.

Она добавила, что МИД в настоящее время занимается восстановлением документов.

Вместе с тем глава пресс-службы Союза журналистов России Ян Радзевич сообщил, что, по предварительной информации, погибшие в ЦАР журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев будут похоронены 8 августа. Он добавил, что это произойдет, если к обозначенной дате завершатся следственные действия.

Ранее СК назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов. Также были допрошены их близкие.

3 августа в российском МИД подвели первые итоги расследования. В ведомстве отметили, что на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты. До этого СМИ писали, что тела нашли к северу от города Сибут в префектуре Кемо. Они лежали на дороге рядом с брошенной и обстрелянной машиной.