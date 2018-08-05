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В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США

16:40
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. По словам главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, это связано с "попытками Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в Штатах".

Глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт сообщила, что в американское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов. Слова Науэрт приводит ТАСС.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США", - заявила руководитель пресс-службы.

Она добавила, что Вашингтон "не потерпит агрессивного вмешательства".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в дела США вмешиваются Россия, Китай и, возможно, КНДР. Американский лидер добавил, что масштабы внешнего воздействия "крупные", добавив при этом, что таким образом другие государства пытаются помешать Штатам "вернуть богатство".

В последние годы из Вашингтона все чаще звучат обвинения в адрес России о якобы имеющих место вмешательствах Москвы в американские внутренние дела. Так, продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о влиянии Москвы на президентские выборы в 2016 году. При этом ранее в августе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что американские спецслужбы продолжают наблюдать попытки России повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс 2018 года. 

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