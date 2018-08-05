В Испании заявили о задержании трех представителей "русской мафии"

Испанские правоохранительные органы задержали в Марбелье троих криминальных авторитетов, которых считают членами "русской мафии". Они якобы обсуждали убийство представителя конкурирующего клана. Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и фальсификации документов.

В испанской Марбелье задержаны трое криминальных авторитетов, которых местные правоохранительные органы считают представителями так называемой "русской мафии". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Sur.

Отмечается, что задержанные обсуждали убийство члена конкурирующей мафиозной группировки, при этом одного из них полицейские считают третьим человеком в иерархии "русской мафии".

Вместе с тем уточняется, что у двоих задержанных, которые являются выходцами из Грузии, нашли поддельные украинские и польские документы.

Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и фальсификации документов.