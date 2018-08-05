ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании заявили о задержании трех представителей "русской мафии"

17:04
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

Испанские правоохранительные органы задержали в Марбелье троих криминальных авторитетов, которых считают членами "русской мафии". Они якобы обсуждали убийство представителя конкурирующего клана. Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и фальсификации документов.

В испанской Марбелье задержаны трое криминальных авторитетов, которых местные правоохранительные органы считают представителями так называемой "русской мафии". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Sur.

Отмечается, что задержанные обсуждали убийство члена конкурирующей мафиозной группировки, при этом одного из них полицейские считают третьим человеком в иерархии "русской мафии". 

Вместе с тем уточняется, что у двоих задержанных, которые являются выходцами из Грузии, нашли поддельные украинские и польские документы. 

Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и фальсификации документов. 

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Испании
Полиция Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100