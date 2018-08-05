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В США заявили о своей непричастности к покушению на Мадуро

17:27
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти Штатов не имеют никакого отношения к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Болтон добавил, что американские дипломаты обеспечили безопасность своих соотечественников на территории Венесуэлы после инцидента.

Правительство Соединенных Штатов не причастно к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил помощник главы Белого дома США по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит ТАСС.

"Я могу сказать однозначно, что причастности правительства США ко всему этому не было", - подчеркнул Болтон.

Он добавил, что дипломаты США обеспечили безопасность американских граждан в Венесуэле после инцидента.

Ранее Министерство иностранных дел России осудило попытку покушения на Мадуро, подчеркнув, что террористические методы неприемлемы в политической борьбе.

4 августа Мадуро попытались убить при помощи беспилотников со взрывчаткой, когда глава государства публично выступал перед военными в Каракасе. Дроны были сбиты и не достигли цели. В итоге ранения получили семь человек, президент не пострадал. Сам Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском МИД эти обвинения назвали абсурдными. 

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