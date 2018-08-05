Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о происшествиях на фестивале

На территории "Нашествия-2018" в Тверской области нет серьезных происшествий, сообщила сопродюсер фестиваля Анастасия Рогожникова. Ранее СМИ писали, что один из посетителей погиб от удара током.

Сопродюсер "Нашествия" Анастасия Рогожникова сообщила, что в ходе проведения фестиваля не было зафиксировано серьезных происшествий. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Насколько мне известно, на территории фестиваля нет каких-то серьезных происшествий, тем более с погибшими", - подчеркнула Рогожникова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из посетителей фестиваля в Тверской области погиб от удара током, зацепив электропровод.

"Нашествие-2018" проходит с 3 по 5 августа.