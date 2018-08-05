Ростуризм выясняет подробности о пострадавших от землетрясения в Индонезии

У Ростуризма нет сведений о том, что в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть россияне. В ведомстве подчеркнули, что находятся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и продолжают следить за ситуацией.

В Федеральном агентстве по туризму сообщили, что у них нет сведений о пострадавших от землетрясений на индонезийских островах Бали и Ломбок россиянах. Заявление ведомства цитирует РИА "Новости".

"Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на островах Бали и Ломбок есть россияне, к нам не поступало. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России и следит за ситуацией в Индонезии", - отметили в Ростуризме.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очевидцы сообщали, что толчки ощущались также на Бали. Вместе с тем в Геологической службе США сообщили о магнитуде 7,0 и предупредили о возможности возникновения цунами.