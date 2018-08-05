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Власти Венесуэлы рассказали подробности попытки покушения на Мадуро

19:09
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, покушение на президента страны Николаса Мадуро готовилось как минимум полгода. Он также рассказал, что было три взрыва - напротив президентского помоста, справа от него и к югу от сцены. Несколько исполнителей были задержаны на месте.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес поделился некоторыми подробностями произошедшей накануне попытки покушения на президента страны Николаса Мадуро. Его слова приводит РИА "Новости".

"Было три взрыва, один - это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста. Именно он стал причиной того, что сектор с родственниками служащих побежал налево", - рассказал Родригес. Он добавил, что третий беспилотник сдетонировал к югу от сцены.

Также министр подчеркнул, что несколько исполнителей были задержаны на месте преступления. По словам Родригеса, покушение готовилось по меньшей мере полгода. 

4 августа Мадуро попытались убить при помощи беспилотников со взрывчаткой, когда глава государства публично выступал перед военными в Каракасе. Цели дроны не достигли, президент не пострадал, вместе с тем ранения получили семь человек. Позже Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском МИД эти обвинения назвали абсурдными и лишенными всяких оснований. Ответственность за произошедшее взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

МИД России осудил попытку покушения на Мадуро, подчеркнув, что террористические методы неприемлемы в политической борьбе. Вместе с тем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти Штатов не имеют никакого отношения к случившемуся.

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