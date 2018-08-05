ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На химкомбинате в Тульской области произошел взрыв

19:45
  • воскресенье
  • 05 августа 2018

В результате взрыва пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области пострадали три человека. Они госпитализированы. В МЧС вероятной причиной произошедшего называют нарушение технологического процесса.

На Алексинском химическом комбинате в Тульской области произошел взрыв пороха, передает ТАСС.

Пострадали три человека, они госпитализированы. Отмечается, что технологический процесс в связи с ЧП нарушен не был. Возгорание помогла предотвратить автоматическая система пожаротушения.

В пресс-службе регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций отметили, что причиной произошедшего могло стать нарушение технологического процесса. 

Читайте также:
Главное сегодня
Спасатели МЧС
Спасатели МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100