На химкомбинате в Тульской области произошел взрыв

В результате взрыва пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области пострадали три человека. Они госпитализированы. В МЧС вероятной причиной произошедшего называют нарушение технологического процесса.

На Алексинском химическом комбинате в Тульской области произошел взрыв пороха, передает ТАСС. Пострадали три человека, они госпитализированы. Отмечается, что технологический процесс в связи с ЧП нарушен не был. Возгорание помогла предотвратить автоматическая система пожаротушения. В пресс-службе регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций отметили, что причиной произошедшего могло стать нарушение технологического процесса.