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Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до 82 человек

06:57
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли не менее 82 человек. Тысячи людей были эвакуированы в безопасные места. Ранее власти Индонезии предупреждали о возможности возникновения цунами.

Как сообщает Sky News со ссылкой на экстренные службы, при землетрясении на индонезийском острове Ломбок погибли не менее 82 человек. Информацию передает "Газета.ру".

Отмечается, что магнитуда подземных толчков выросла до 6,9. Тысячи людей были эвакуированы в безопасные места. 

Ранее сообщалось о 32 погибших. При этом власти Индонезии подчеркивали, что информация о количестве жертв уточняется, а также предупреждали о потенциальном возникновении цунами.

5 августа в Ростуризме сообщили, что у ведомства нет сведений о возможном нахождении в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок россиян. Там также добавили, что находятся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и продолжают следить за ситуацией.

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