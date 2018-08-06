Помпео: Трамп заставит Иран вести себя "как нормальная страна"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат соблюдать санкции в отношении Ирана, более того - они могут стать еще жестче. Главным условием улучшения ситуации Помпео назвал смену Ираном своего политического курса. Только тогда, подчеркнул госсекретарь, Дональд Трамп будет открыт для диалога.

Соединенные Штаты намерены продолжать санкционную политику в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран радикально не сменит свой курс. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, пишет "Газета.ру" со ссылкой на AP.

Помпео также подчеркнул, что Иран должен пойти на "огромные перемены", чтобы американский лидер Дональд Трамп был и далее открыт для ведения диалога. Госсекретарь при этом отметил, что глава Белого дома намерен заставить Иран вести себя "как нормальная страна".

Прежде Помпео дал понять, что введенные Штатами ограничительные меры в отношении Тегерана будут "неукоснительно соблюдаться". Более того, госсекретарь не исключил, что новые санкции будут даже более жесткими, чем до подписания сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

Ранее стало известно, что Иран провел масштабные военно-морские учения в Персидском заливе. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что это необходимо для обеспечения безопасности международного морского пути. До этого сообщалось, что Вашингтон может возобновить санкции в отношении экспорта Ираном нефти. В ответ на это Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив.

Штаты объявили о выходе из подписанной в 2015 году сделки с Ираном 8 мая. В документе обозначалось, что Тегеран сворачивает ядерные разработки в обмен на снятие ограничений. 22 июля иранский президент Хасан Роухани заявил, что США не должны играть с огнем, пытаясь развязать войну. Он также добавил, что остановить экспорт иранской нефти невозможно, более того - Тегеран всегда имеет множество ответов на агрессивные действия Вашингтона.