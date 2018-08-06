Послу Канады дали сутки на выезд из Саудовской Аравии

Посол Канады объявлен персоной нон-грата в Саудовской Аравии. Ему предписано в течение 24 часов покинуть территорию страны. При этом посол Саудовской Аравии в Канаде отозван для консультаций, а новые инвестиционные и торговые транзакции между странами заморожены.

Власти Саудовской Аравии дали канадскому послу сутки на то, чтобы покинуть территорию страны. Об этом пишет "Газета.ру".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии решили отозвать своего посла из Оттавы для консультаций. Канадский же посол объявлен персоной нон-грата и теперь обязан покинуть Саудовскую Аравию в течение 24 часов.

Также отмечается, что все новые инвестиционные и торговые транзакции между двумя странами заморожены.

Ранее сообщалось, что Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения и вновь направить послов в Анкару и Гаагу. При этом во второй половине 2018 года министр иностранных дел Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию.