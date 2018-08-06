Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Минэкономразвития считает необходимым увеличить тарифы ЖКХ на 2 процентных пункта вслед за повышением НДС с 18% до 20%. По мнению ведомства, это поможет сохранить стабильность финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. Аналогичную инициативу предложила Минстрою ассоциация "ЖКХ и городская среда".

Министерство экономического развития выступает с предложением увеличить на два процентных пункта тарифы ЖКХ вслед за соответствующим повышением налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в Минэкономразвития эту меру считают необходимой для поддержки ресурсоснабжающих организаций, так как повышение НДС может привести к "ухудшению их финансового состояния".

В публикации также сообщается, что аналогичное предложение направила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ассоциация "ЖКХ и городская среда". Там опасаются убытков для коммунальщиков до 100 миллиардов рублей и роста долгов в отрасли до 1,5 триллиона рублей, если НДС будет повышен, а тарифы - нет.

Закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа. Он вступит в силу с 1 января 2019 года. Согласно оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 миллиардов рублей в бюджет ежегодно.